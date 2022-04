Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati însemnate de apa, valabila pâna joi seara în toata tara, mai putin…

- Eveniment Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa aprilie 27, 2022 10:48 O atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa, valabila pana joi seara in toata tara, mai putin in zona Dobrogei, a…

- Meteorologii au emis miercuri, 27 aprilie, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica, ploi și descarcari electrice, valabila de astazi, ora 12.00, pana maine, 28 aprilie, ora 23.00. Este vizata toata țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea.Pana maine seara, vor fi perioade cu instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 27 aprilie 2022, o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa ce vizeza aproape toata tara. Potrivit ANM, in intervalul 27 aprilie, ora 12.00 28 aprilie, ora 23.00 este valabil codul…

- Atenționare COD GALBEN de furtuni in aproape toata țara, pana joi. Ploi torențiale, descarcari electrice, grindina, vijelii Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de furtuni pentru aproape toate județele din țara, valabila de miercuri pana joi seara. COD GALBEN: de miercuri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vijelii, in Banat, Crișana și Maramureș, valabila in intervalul 24 aprilie, ora 16 – 25 aprilie, ora 3. Seara și la inceputul nopții in Banat, Crișana și Maramureș, apoi in vestul și nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate…

- Atenționare COD GALBEN de furtuni in ALBA și alte județe: vijelii, descarcari electrice, averse. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis a atenționare de vreme rea valabila de duminica dupa-amiaza pana la noapte. Atenționare COD GALBEN – de duminica, 24 aprilie, ora 16.00…

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…