Cod Galben de ploi. Ce cantități de apă sunt așteptate? Interval de valabilitate: 13 decembrie, ora 02 – 14 decembrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și in Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantitați de apa de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp. La munte ploile vor determina topirea stratului de zapada, iar… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

