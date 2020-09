Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 28 de judete se vor afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica de luni seara pana marți la pranz, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. De marți...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru intensificari ale vantului valabila de joi, 17 septembrie, ora 23.00 pana vineri 18 septembrie, ora 16.00 in județe din estul și sud-estul țarii. In cursul nopții de joi spre vineri (17/18 septembrie), in cea mai mare parte…

- 19 județe ale țarii sunt marți sub cod galben de instabilitate atmosferica. Administrația Naționala de Meteorologie a prognozat intensificari ale vantului și ploi, cantitațile de apa putand sa depașeasca 50 l/mp. Marți, 1 septembrie, pana la ora 23.00, la inceput in Banat, Crișana, apoi cu precadere…

- 19 județe ale țarii sunt marți sub cod galben de instabilitate atmosferica. Administrația Naționala de Meteorologie a prognozat intensificari ale vantului și ploi, cantitațile de apa putand sa depașeasca 50 l/mp. Marți, intre orele 03 – 23.00, la inceput in Banat, Crișana, apoi cu precadere in Maramureș,…

- Cod galben de canicula in aproape toata tara. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca temperaturile vor urca pana la 37 de grade. Astfel, in intervalul 29, 30 si 31 august, in zonele de campie si de podis disconfortul termic va fi accentuat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un Cod portocaliu de vijelii care va afecta, in intervalul orar 13:00 – 23:00, 23 de judete din tara. In cea mai mare parte a Moldovei si Transilvaniei, local in Oltenia si vestul Munteniei, precum si in zonele de munte, vor fi perioade cu instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri un cod galben de canicula in 20 de județe și in București, valabil vineri și sambata. Vor fi 35-38 de grade Celsius și nopți tropicale. In jumatatea...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare COD GALBEN de instabilitate atmosferica, valabil pana in aceasta noapte la ora 23.00, pentru majoritatea județelor țarii, inclusiv in Bistrița-Nasaud. Avertizarea este valabila in intervalul 23 iulie, ora 10:30 – 23 iulie, ora 23:00.…