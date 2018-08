O atentionare Cod galben este in vigoare pana la ora 23.00, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, instabilitatea atmosferica va fi accentuata, cu ploi abundente, descarcari electrice si grindina, valabila pentru 25 de judete. Potrivit meteorologilor, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania si local in Oltenia […] The post Cod galben de ploi abundente, descarcari electrice si grindina in Maramureș și alte 24 de județe appeared first on eMaramures .