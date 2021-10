Cod galben de ploi abundente. Cinci judeţe din sud-estul ţării, afectate până duminică dimineaţa Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, 16 octombrie, o atentionare cod galben de ploi abundente, pentru cinci judete din sud-estul tarii. Avertizarea este valabila pana duminica dimineata. Conform ANM , in intervalul 16 octombrie, ora 10:00 – 17 octombrie, ora 8:00, in sudul, estul si centrul tarii va continua sa ploua. Iar in sud-est, ploile vor fi insemnate cantitativ si se vor acumula cantitati de apa ce vor depasi local 25 – 30 litri/mp si izolat 35 – 40 litri/mp in sud-estul Munteniei si in sudul Dobrogei. Judetele atentionate cu cod galben sunt: Braila, Calarasi, Constanta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

