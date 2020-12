Cod galben de ploaie, burniţă şi polei Cod galben de ploaie, burnita si polei Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ploaie, burnita si polei, valabile în 12 judete.



Potrivit meteorologilor, pâna la ora 10:00, în judetele Olt, Dolj, Alba, Brasov, Sibiu si Harghita, se va semnala local burnita, care depune polei, iar în unele zone vor fi ceata si vizibilitate redusa sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.



De asemenea, pâna la ora 11:00, în judetele Vâlcea, Mehedinti, Ialomita si Calarasi,…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

