Cod galben de ninsori și vreme deosebit de rece, în următoarele ore Administrația Naționala de Meterorolgie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ninsori pentru sudul țarii și o informare meteorologica pentru celelalte zone ale țarii, valabile pana joi dimineața (11 martie). Astfel, potrivit ANM, in intervalul 9 martie, ora 23:00 – 11 martie, ora 10:00 vor fi precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare și intensificari ale vantului in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Banatului și zona Carpaților Meridionali și de Curbura. Vor predomina ninsorile, iar in extremitatea de sud și in sud-est, in noaptea de marți spre miercuri (9/10 martie)… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

