Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis un Cod galben de ninsori si viscol la munte, in 26 de judete, valabil pana duminica. ANM a transmis si o informare meteo, in care avertizeaza ca ninsorile cuprind toata tara. Vremea devine geroasa de duminica.

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un Cod galben de ninsori și viscol la munte, in 26 de județe, valabil pana duminica. ANM a transmis și o informare meteo, in care avertizeaza ca ninsorile cuprind toata țara. Vremea devine geroasa de dumi

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o atentionare Cod galben de precipitatii si viscol valabila pana duminica seara in zona montana si submontana a Olteniei si Munteniei si in Carpatii Meridionali. Potrivit meteorologilor, in intervalul 21 ianuarie, ora 18.00 – 22 ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi alerte de vreme rea. Pana miercuri seara, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi puternice și ninsori in 4 județe. Bucuresțiul este sub avertizare Cod galben de ploi. O actualizare a ANM, valabila pentru intervalul marți ora 10.00 – joi ora 10.00,…

- Dupa zile mai calde ca cele de primavara, romani vor avea pare in sfarșit de iarna mult așteptata, dar in unele zone ar putea fi vorba despre fenomene ceva mai extreme. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol pentru 23 de județe ale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari meteo Cod galben de ninsori și viscol, care vizeaza 23 de județe ale țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 5 ianuarie, ora 02:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari cod galben de vreme rea ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, in intervalul 05 ianuarie, ora 02 ndash; 05 ianuarie, ora 14 se vor inregistra intensificari ale vantului, viscol in nordul Carpatilor Orientali. In intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ valabila vineri si sambata in 17 judete din vestul si sud-vestul tarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul 16 decembrie, ora 12:00 – 17 decembrie, ora 12:00, in Banat, Crisana, Maramures,…