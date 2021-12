Cod GALBEN de ninsori și vânt în mai multe zone ale țării. Ce spun meteorologii Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 20 decembrie, ora 10:00 – 21 decembrie, ora 10:00, la altitudini de peste 1700 m, in Carpații Meridionali și de Curbura va ninge și se va depune strat nou de zapada, local consistent. Vantul va prezenta temporar intensificari, cu rafale de peste 80 - 90 km/h, viscolind ninsoarea.Astfel de fenomene se vor semnala și in restul zonei montane, dar la intensitați mai mici. Local, intensificari temporare ale vantului vor fi și in sudul, centrul și estul țarii, cu rafale in general de 45 - 50 km/h. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

