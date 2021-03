Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologiea emis miercuri o noua atenționare de tip cod galben, care vine in completarea celor emise anterior, fiind vorba de o prelungire a perioadei de vreme rea, pentru unele zone din țara, inclusiv județul Suceava.Fenomene vizate de atenționarea meteo emisa ...

- ANM a emis marți, la ora 10.00, un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente pentru 13 județe, fiind afectata și zona montana a Vrancei, dar și un cod galben de ploi și ninsori, in aproape toata țara, inclusiv in județul nostru. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-03-2021…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 14-03-2021 Ora : 11:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 martie, ora 14:00 – 17 martie, ora 20:00 Zonele afectate : Fenomene : ninsori și strat

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o atenționare meteorologica de precipitații mixte, depuneri de polei, ninsori la munte, intensificari temporare ale vantului, dar și o avertizare de tip cod galben, valabila inclusiv pe jumatate din județul Suceava.Prima avertizare este valabila in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari de vreme rea, una fiind un Cod galben de ninsori insemnate cantitativ valabile in Capitala si in 8 judete. De asemenea, avertizarile vizeaza si vant puternic care va avea rafale in general de pana la 70 km/h, viscolind ninsoarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o atenționare cod galben de ninsori abundente și intensificari ale vantului, pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Munții Banatului și zona Carpaților Meridionali, potrivit Mediafax.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 04-01-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 04 ianuarie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o noua informare de ninsori si intensificari ale vantului, valabile pana luni, 28 decembrie. In zonele montane din 13 judete se vor semnala intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ si viscol.