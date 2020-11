Cod galben de ninsori, luni, în opt județe din Muntenia și Dobrogea Cod galben de ninsori, luni, in 8 județe din Muntenia și Dobrogea. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori moderate cantitativ și strat de zapada, valabil luni, intre orele 05.00 și 20.00 in opt județe din sud-estul țarii. In intervalul menționat, in sudul și estul Munteniei și in cea mai mare parte a Dobrogei treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada. Cantitațile de precipitații vor depași, pe arii restranse 15…20 l/mp. Spre seara aria ninsorilor se va restrange catre Dobrogea, unde temporar vantul va avea unele intensificari, cu viteze… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

