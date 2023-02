Cod galben de ninsori în aproape jumătate din țară, până luni. Cum va fi vremea în București ANM a emis, sambata, 25 februarie, doua avertizari cod galben de ninsori insemnate cantitativ. Una este valabila pana astazi, 26 februarie, ora 18.00, și viseaza zona de munte, iar cealalta este valabila pana luni, ora 15.00, și vizeaza mai bine de jumatate din țara. Avertizarea de cod galben de ninsori insemnate cantitativ, care vor duce la depunerea unui strat de zapada consistent, valabila pana astazi, la ora 18:00, vizeaza Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali, precum și, la altitudini mai mari de 1.700 m, Carpații Meridionali – acolo vor fi intensificari ale vantului cu rafale… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

