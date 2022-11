Stiri pe aceeasi tema

- Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) a emis sambata o atentionare cod galben de ninsori in 11 judete din zona Moldovei si a Munteniei, care va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10.00. In Capitala, de sambata seara pana luni seara, temperaturile maxime…

- Meteorologii au emis sambata o atentionare Cod galben de ninsori in 11 judete situate in zona Moldovei si a Munteniei, care va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10:00.Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul intervalului,…

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladirile rezidentiale a scazut cu 10,5%, in primele opt luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, de la inceputul anului si pana la 31 august,…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…

- Precipitațiile din ultima luna și gestionarea eficienta a volumelor disponibile in principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosința complexa) administrate de Administrația Naționala „Apele Romane”, respectiv Hidroelectrica, au contribuit la creșterea coeficientului de umplere ajungand astazi la…

- Meteorologii au emis, marți, un cod portocaliu de furtuni puternice și grindina pentru valabil pentru aproape jumatate de țara. In timp ce o parte din sudul țarii se afla sub cod galben de canicula.Codul portocaliu de ploi și furtuni puternice a intrat in vigoare azi la ora 10:00 și este valabil pana…

- In ultimele 24 de ore 23.08.2022 , salvatorii au intervenit in 58 localitati din 19 judete Alba, Arad, Bacau, Buzau, Cluj, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Maramures, Neamt, Prahova, Salaj, Suceava, Teleorman, Timis si in municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor generate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari de cod portocaliu si galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ, pentru aproape toata tara. Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de averse pentru opt județe din țara: Alba,Hunedoara,Gorj,Valcea,Argeș,Dambovița,județele…