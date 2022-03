COD GALBEN de ninsori, emis de ANM pe 1 martie/Prognoză specială pentru București – cum va fi vremea până joi Chiar daca a venit 1 martie și a inceput primavara, calendaristic cel puțin, in unele zone din țara iarna pare decisa sa nu se dea plecata, astfel ca sunt anunțate ninsori, dar și intensificari ale vantului. Doua județe se afla sub incidența unei atenționari de ninsori venite de la meteorologi chiar marți, in prima zi […] The post COD GALBEN de ninsori, emis de ANM pe 1 martie/Prognoza speciala pentru București - cum va fi vremea pana joi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

