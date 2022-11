Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ploi in cea mai mare parte a tarii, incepand de vineri dupa-amiaza. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) precizeaza ca in jumatatea de nord a Moldovei precipitatiile vor fi, initial, mixte, iar apoi vor predomina ninsorile. Va ninge si in nordul Carpatilor Orientali si in…

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare pe raza a cinci judete din zona Dobrogei si a Munteniei. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, in zona continentala a judetelor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi schimbatoare, iar temperaturile vor fi scazute, in special in anumite zone ale tarii. In saptamana 19-26 septembrie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare meteo de cod portocaliu de ploi abundente si furtuni puternice. Potrivit ANM, codul portocaliu este valabila in perioada 15 septembrie, ora 17.00 – 16 septembrie, ora 12.00. Local in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și nordul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pe perioada 12 septembrie -10 octombrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, cu excepția saptamanii 19 – 26 septembrie, cand va fi mai frig,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in noua județe din nord-vestul țarii. Atenționarea meteorologica intra in vigoare joi, la ora 22.00 și este valabila pana sambata, la ora 10.00. In intervalul menționat, in Crișana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod galben care vizeaza un val de caldura care afecteaza aproape toata țara, mai puțin zona centrala. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 și 37 de grade. Potrivit ANM, in intervalul 28.08.2022, ora 10:00…

- O masa de aer incarcata cu particule de praf saharian a ajuns in Romania și se extinde din zona Moldovei catre sudul țarii, conform meteorologilor. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis, joi, ca circulatia generala a aerului dinspre est catre vest-sud-vest a favorizat transportul unei mase…