ANM a emis o alerta meteo de vreme rea. Este vorba despre un cod galben de vant puternic, dar și de ninsori. Conform meteorologilor de la ANM, atenționarea de cod galben e in vigoare in prima parte a zilei de duminica, in intervalul orar 8.00 pana la ora 18.00. In ceea ce privește zonele vizate, este vorba despre intensificari ale vantului, ninsori in Carpații Orientali și temporar viscol la peste 1700 de metri. Alerta de ninsori și vant puternic Vantul va avea intensificari in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei și in sudul Transilvaniei, cu viteze de 55…65 km/h și izolat peste 70 km/h.…