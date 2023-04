COD GALBEN de ninsori abundente și viscol la Cluj, valabil până mâine la ora 14.00! Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip Cod galben și portocaliu pentru mai multe județe din țara, inclusiv Cluj. Vremea va fi deosebit de rece, iar temperaturile vor fi cu 8…12 grade sub mediile multianuale. In jumatatea de nord a țarii vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare, iar local [...] Articolul COD GALBEN de ninsori abundente și viscol la Cluj, valabil pana maine la ora 14.00! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

