Cod galben de ninsoare și viscol în jumătatea de vest a țării Jumatatea de Vest a țarii este, sambata, sub atenționare cod galben de ninsoare și viscol, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). In Banat, Crișana, Maramureș și local in vestul și nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare și se va depune strat de zapada in medie de 10 – 15 centimetri. In Carpații Occidentali, in vestul Carpaților Meridionali și in nordul Carpaților Orientali va ninge abundent, iar stratul de zapada nou depus va fi local consistent. Vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55 – 65 km/h in sudul Banatului și pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

