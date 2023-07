Cod galben de inundaţii valabile pe râuri din nouă judeţe Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, azi, mai multe atentionari cod galben de inundatii valabile pe rauri din noua judete. Astfel, pana la ora 12:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de Atentie pe raurile din bazinele hidrografice: Ialomita – bazin amonte S.H. Pucioasa, Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

