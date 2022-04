Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a emis o informare de vremerea rea, in speța de cod galben de inundații. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Timiș. „Scurgeri…

- ANM a emis joi o avertizare meteo de ploi abundente, intensificari ale vantului si ninsori la munte. 20 de județe se vor afla sub Cod galben de ploi și vant puternic, cu rafale de 75 km/ora. De sambata, vremea se racește. Informarea meteo este in vigoare de joi ora 12.00 pana sambata ora 21.00! In cea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri doua Coduri galbene de vant puternic. Prima avertizare este pentru zone montane pana vineri seara, iar cea de-a doua pentru 27 de judete, pana vineri dimineata.EO Cod galben de vant puternic la munte si in 27 de judete. Pana cand este valabil Primul…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea anul trecut a fost de 13.020, în crestere cu 19,31% comparativ cu anul 2020, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres.Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea în…

- ONRC: Peste 13.000 de firme si-au suspendat activitatea in 2021 Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea anul trecut a fost de 13.020, în crestere cu 19,31% comparativ cu anul 2020, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Agerpres…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare meteo Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol pentru 14 judete situate in vestul, nord-vestul si sud-vestul tarii, care a intrat in vigoare la ora 8:00 si este valabila pana duminica dimineata.Potrivit ANM, in intervalul…

- AVERTIZARE METEO: Cod galben de ninsori și viscol in Alba și 13 județe din vestul țarii valabil pana duminica AVERTIZARE METEO: Cod galben de ninsori și viscol in Alba și 13 județe din vestul țarii valabil pana duminica Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare meteo Cod…