Cod galben de inundaţii pentru râuri din mai multe judeţe din ţară Mai multe rauri din județele Cluj, Salaj, Satu Mare și Maramureș sunt pana la ora 3:00 sub incidența unei avertizari cod galben de inundații, informeaza Rador. De asemenea, pana la pranz, la ora 12:00, este activ un alt cod galben pentru cursuri de apa din Transilvania, Crișana, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sudul Moldovei. Atenționarea vizeaza in principal scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, precum și viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pana dimineața, la ora 6:00,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana luni dimineata la ora 6:00 in Maramures, Crisana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, precum si in nordul Olteniei si al Munteniei.

- ANM a emis Cod galben de averse torentiale, vijelii si grindina, pana luni dimineata, care se va manifesta in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea meteorologilor este valabila in intervalul 03 septembrie, ora 10 – 04 septembrie, ora 06. ”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 03 septembrie, ora 10 – 04 septembrie, ora 06Fenomene vizate: instabilitate atmosferica In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in extindere treptata dinspre nord-vestul teritoriului. Vor fi averse…

- Primul weekend al lui septembrie ne surprinde cu vreme instabila in jumatate din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben valabil pentru mai mult de jumatate din teritoriul Romaniei.Atenționarea de cod galben de instabilitate atmosferica este valabila pentru perioada 03 septembrie,…

- Administrația Naționala de meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila in intervalul 3 septembrie, ora 10 – 4 septembrie, ora 06 In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in extindere treptata dinspre nord-vestul teritoriului.…

- Cea mai mare parte a tarii se afla sub avertizari cod portocaliu si galben de instabilitate atmosferica pana vineri dimineata, iar in sud si est este in continuare canicula, conform anuntului facut, joi, de meteorologi, relateaza News.ro. O avertizare cod galben este valabila in intervalul 6 iulie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare COD GALBEN și una COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata, valabile pentru majoritatea județelor din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Potrivit meteorologilor, avertizarea COD GALBEN va intra in vigoare astazi incepand…

- Se anunța din nou instabilitate atmosferica in județul Maramureș. COD GALBEN Interval de valabilitate: 5 iulie, ora 12 – 6 iulie, ora 02 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica Zone afectate: conform textului și harții In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumatatea de nord a Moldovei,…