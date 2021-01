Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații pentru rauri din șase județe, dupa ce stratul de zapada a inceput sa se topeasca și sunt anunțate precipitații in continuare. Sunt vizate județele Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș, potrivit Mediafax. Avand in vedere…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis o avertizare de tip Cod galben de vanturi puternice in intervalul de timp 24 ianuarie, ora 22.00 – 25 ianuarie, ora 10.00. Avertizarea este valabila pentru judetele Arad, Bihor, Caras-Severin, Cluj, Hunedoara si Timis. In zona Banatului rafalele…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de rafale in zonele de munte ale județelor Caraș-Severin si Hunedoara, valabil pana la ora 14. La altitudini de peste 1.800 de metri vor fi intensificari ale vantului, cu rafale de 100 kilometri pe ora, viscolind zapada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben valabila astazi pentru zonele de munte cu altitudinea de peste 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. „Vor fi intensificari ale vantului, cu rafale de 110 – 120 km/h, spulberand zapada și determinand scaderea vizibilitații”,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii valabile pana joi pe rauri din mai multe județe. Conform prognozei, de miercuri ora 11:00 pana joi la ora 24:00, va fi cod galben de viituri pe rauri din judetele…

- Cod galben de inundații, emis de hidrologi, valabil pana maine dupa amiaza la ora 16.00! Vizate sunt și bazinele hidrografice din mai multe zone din țara, inclusiv din zona Banatului. Mai exact, raurile din vest vizate de avertizarea hidrologilor sunt: Bega, Timis, Poganis, Barzava, Moravita, Caras…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari Cod galben de intensificari ale vantului, ceața și burnița in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 110 km/h, potrivit Mediafax. Pana la ora 17:00, cu precadere in zona de munte, in județele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 100 – 120 km/h. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor,…