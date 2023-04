Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INGHA) a emis, duminica, doua avertizari care vizeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri ale cotelor…

- Hidrologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana marți la ora 12:00 pe rauri din 26 de judete, dar și o alerta cod portocaliu pentru doua județe. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), Codul galben se instituie in intervalul duminica…

- Ploi, ninsori si vant puternic - meteorologii anunta din nou vreme rea in urmatoarele zile. Temperaturile vor scadea, noaptea, sub zero grade in mai multe zone din tara, iar precipitatiile abundente ameninta sa provoace inundatii.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si o alta alerta Cod galben pentru rauri din 16 judete, valabile pana vineri și sambata noapte. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Hidrologii au emis, vineri, avertizari Cod galben si portocaliu care vizeaza mai multe bazine hidrografice din tara. Avertizarile intra in vigoare vineri, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni la miezul noptii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Hidrologii au emis, vineri, avertizari Cod galben si portocaliu care vizeaza mai multe bazine hidrografice din tara. Avertizarile intra in vigoare vineri, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, avertizarile vizeaza bazilele hidrografice Tisa – intrarea in tara,…

- Avertizare hidrologica in Romania! Cod portocaliu și Cod galben de inundații și viituri pe zeci de rauri Hidrologii au instituit Cod galben și Cod portocaliu de inundații valabile in urmatoarele trei zile pe zeci de rauri din vestul, nordul și centrul țarii. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…