Stiri pe aceeasi tema

- Toate raurile din Timiș și Caraș-Severin sunt sub atenționari de Cod galben și Portocaliu de inundații, dupa ploile consistente din ultimele zile. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a prelungit cu 24 de ore avertizarea Cod portocaliu de viituri care vizeaza rauri din mai multe…

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din doua judete si o alta alerta cod galben pentru rauri din 13 judete, valabile pana miercuri noapte. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabila pana sambata la miezul noptii pe rauri din patru judete, respectiv un Cod galben de inundatii, ce va expira duminica dupa-amiaza.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si o alta alerta Cod galben pentru rauri din 16 judete, valabile pana vineri și sambata noapte. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Hidrologii au instituit duminica un Cod portocaliu de inundatii pe rauri din 9 judete, valabil pana luni, si un Cod galben care vizeaza rauri din 15 judete. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 19 februarie, ora 12:00 – 20 februarie, ora 12:00,…

- Avertizare hidrologica in Romania! Cod portocaliu și Cod galben de inundații și viituri pe zeci de rauri Hidrologii au instituit Cod galben și Cod portocaliu de inundații valabile in urmatoarele trei zile pe zeci de rauri din vestul, nordul și centrul țarii. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 6 DIN 20.01.2023 Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 20.01.2023 Ora: 11:45 Numarul mesajului: 6 Catre:Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Inspectoratul General