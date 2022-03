Stiri pe aceeasi tema

- Zona de munte a zece judete se va afla de miercuri seara pana joi dimineața sub avertizare cod galben de viscol. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, un cod galben de vant puternic, de miercuri ora 20.00 pana joi la ora 8.00, pentru Carpații Meridionali. In intervalul menționat,…

- Meteorologii au emis marți o noua avertizare Cod roșu de vant puternic pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara. Potrivit ANM, sunt vizate zonele de munte de peste 1.800 metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. In aceste zone se vor semnala intensificari ale vantului care vor depași la rafala…

- Ramane in vigoare avertizarea cod galben de vand puternic pe intreg teritoriul tarii. Sambata, sunt prognozate ninsori slabe in nordul si centrul tarii, iar la sud cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca se anunța 0 grade, iar la Balti 1 grad.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata, care anunța „intensificari ale vantului, cu rafale de peste 90-100 km/h, spulberand zapada”. Sunt vizate zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Alerta inițiala…

- Administrația Naționala de Meterologie a emis o avertizare cod roșu care anunța „intensificari ale vantului, cu rafale de 145-155 km/h, spulberand zapada sau viscolind ninsoarea, reducand vizibilitatea spre 0”. Sunt vizate zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „intensificari ale vantului cu rafale care vor depași 120…130 km/h, zapada spulberata, vizibilitate redusa”. Sunt vizate zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ceața și ghețuș valabila in trei județe din vestul țarii. Avertizarea vizeaza zonele joase din județele Arad, Bihor și Timiș. Specialiștii avertizeaza ca in urmatoarele ore local va fi ceața care va determina reducerea vizibilitații sub 200 de metri,…

- Cod galben de vant puternic, inclusiv in vestul țarii. Pana marți, la ora 10.00, se afla sub avertizare zone din 22 de judete unde, la munte, vantul va avea intensificari, cu viteze de 70 - 80 km/h, iar la peste 1.700 de metri rafalele vor depasi 90 - 120 km/h si temporar va ninge viscolit.