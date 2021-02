Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pe Dunare, valabila de vineri dimineața pana in 19 februarie, la ora 12.00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, avertizarea vizeaza sector aval de Portile de Fier – amonte S.H. Giurgiu, in judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu. Hidrologii susțin ca, […] Articolul Cod galben de inundații pe Dunare. Pana cand este in vigoare alerta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .