Cod galben de inundaţii la Paris, după ce fluviul Sena a ieşit din matcă Autoritatile din Paris au inchis accesul in mai multe sectoare de pe malurile fluviului Sena, luni, din cauza riscului de inundatii, informeaza DPA. Nivelul apelor Senei a crescut dincolo de cota de patru metri, potrivit informatiilor anuntate de Municipalitatea din Paris. Anumite alei si pasaje subterane din proximitatea fluviului au fost complet inundate, iar accesul publicului pe unele dintre scarile ce coboara pe malurile Senei a fost restrictionat prin amplasarea unor cordoane de securitate. Foto: (c) IAN LANGSDON / EPA Numerosi pietoni s-au oprit pe podurile din Paris pentru a admira spectacolul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Paris au inchis accesul in mai multe sectoare de pe malurile fluviului Sena, luni, din cauza riscului de inundatii, informeaza DPA. Nivelul apelor Senei a crescut dincolo de cota de patru metri, potrivit informatiilor anuntate de Municipalitatea din Paris, potrivit agerpres.ro.…

- Este risc de inundatii in capitala Franței. Din cauza precipitațiilor abundente, nivelul apelor Senei a crescut dincolo de cota de patru metri, potrivit informatiilor anuntate de Municipalitatea din Paris, informeaza DPA, citata de Agerpres. Anumite alei si pasaje subterane din proximitatea fluviului…

- Hidrologii au emis, vineri, avertizari cod portocaliu de inundații pe rauri din Timiș, iar pe alte rauri din județele Timiș și Caraș-Severin... The post Pericolul de inundații nu a trecut! Cod portocaliu și cod galben de inundații pe rauri din Timiș și Caraș-Severin appeared first on Renasterea banateana…

- Hidrologii au emis luni o avertizare, Cod portocaliu de inundații, valabila pe rauri din cinci județe, și una Cod galben, valabila in 14 județe. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, avertizarea Cod portocaliu este valabila pe raurile din bazinele hidrografice: Cerna…

- Alerta in județul Buzau: cateva zeci de localnici din doua sate au ramas izolați dupa ce o viitura puternica pe raul Slanic a rupt un pod pe tuburi, singura legatura cu restul comunei, anunța stiri.tvr.ro. Satele Sareni și Chireni-Varteju sunt situate pe malul drept al Slanicului și la fiecare…

- Ucraina a anuntat joi ca discuta despre un schimb de prizonieri si despre noi retrageri de trupe cu Kremlinul si separatistii pro-rusi din estul tarii, acuzand in acelasi timp Moscova ca blocheaza procesul de pace, relateaza AFP. "Activitatea Ucrainei" a aratat "ca noi avem tot interesul…

- Un automobil s-a izbit miercuri de poarta sediului Cancelariei federale de la Berlin, unde se afla biroul cancelarului Angela Merkel, a anuntat un purtator de cuvant al politiei germane, transmite Reuters, citata de Agerpres. Politia a mentionat ca soferul automobilului a fost retinut si ca se verifica…

- Suedia a anuntat vineri alerta nationala pentru fortele de politie, dupa seria de atacuri islamiste din Europa, informeaza Reuters. Nivelul de amenintare la adresa tarii ramâne 3, pe o scara de la 1 la 5, corespunzator unui pericol crescut de atac. „Scopul este, printre altele,…