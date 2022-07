Cod galben de inundații într-un județ din vestul țării Hidrologii avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apa din județul Hunedoara. Specialiștii au emis cod galben de inundații. Avertizarea este valabila duminica pana la ora 23.00. „Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici […] Articolul Cod galben de inundații intr-un județ din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

