- Meteorologii au emis, luni seara, o avertizare nowcasting de cod portocaliu de ninsoare și viscol pentru zona montana. De asemenea, in 12 județe din vestul, centrul și nordul țarii se anunța vant puternic. ANM a emis avertizare cod galben de intensificari ale vantului in zona de munte și regiunile vestice…

- Județul Caraș-Severin și zona montana din sudul județului Hunedoara, in special zona inalta, intra duminica dimineața sub cod galben de vant și ninsori. Incepand de duminica, de la 6:00 și pana luni, la ora 10:00, va ninge moderat cantitativ și se va depune strat nou de zapada, local mai consistent.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 11 județe. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Gorj și Valcea, la peste 1.800 metri, se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi temporar 90 – 100…

- In intervalul menționat, in Banat, Oltenia, sudul Transilvaniei și al Crișanei, precum și in vestul și nordul Munteniei, vantul va avea temporar intensificari, cu viteze de 55…65 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbura va sufla tare, cu rafale ce vor depași 90…100 km/h. In vestul…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de inundații, valabila pe rauri din 30 de județe din țara, pana vineri, la ora 14.00. The post Alerta de inundații in vestul țarii. Rauri din mai multe județe, sub cod galben appeared first on Renasterea banateana .

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundații, valabila pe rauri din 30 de județe din țara, pana vineri, la ora 14.00. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii se pot produce scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici…

- Incepand de astazi de la ora 15:00 și pana maine, 6 octombrie, la ora 18:00, specialiștii de la ANM au emis o atenționare cu perioade de instabilitate atmosferica accentuata. Astfel ca, manifestarile de vreme rea vor veni dinspre zona Banatului, Crișana, Maramureș, continuand cu vestul și nordul…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari Cod galben de vant puternic, valabile in cinci judete, in orele urmatoare. Totodata, pana la ora 10.00, in alt județ este anunțata ceața. Pana la ora 12.00, in zona de munte a județului Caras-Severin se anunța intensificari ale vantului cu viteze…