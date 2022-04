Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de inghețuri. Atenționarea va fi valabila doua zile, pe 12-13 aprilie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in jumatatea de nord se prevad inghețuri cu intensitatea de pana la -1..-2 grade Celsius.

- Meteorologii ANM au emis sambata, 2 aprilie, o avertizare de cod galben de ninsori insemnate cantitativ la munte, in mai multe județe din Romania, inclusiv Cluj.Vremea ramane in continuarea rea in zona de munte din județul Cluj. ANM a emis sambata o avertizare de cod galben de ninsori insemnate cantitativ…

- Avertizare meteo. Cod galben in Timiș. Ninsori, lapovița și grindina in mare parte a țarii. Meteorologii au actualizat ultima informare meteo și anunța ninsori, lapovița și grindina in mare parte a țarii. Aceste fenomene sunt așteptate incepand de sambata dimineața pana luni noapte.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vint, care a intra in vigoare la amiaza și se va menține pina in seara zilei de astazi. ”In intervalul orelor 13:30 - 18:00, in jumatatea de sud a teritoriului se prevad intensificari ale vintului sud-vestic in rafale de pina la 15-20 m/s” anunța Serviciul…

- Meteorologii au facut publica, in aceasta dimineața, noi alerte. Pentru zona montana, peste 1700 metri, este valabil un cod portocaliu de viscol, pana la ora 10. De asemenea, este in vigoare un cod galben de vreme severa imediata in județul Caraș-Severin – local ploaie care favorizeaza depunere de polei.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant, care vor afecta și zona montana a Vrancei. La altitudini de peste 1600 m vor fi ninsori abundente și viscol puternic, incepand de astazi, ora 10.00 și pana luni, la ora 8.00.…

- Avertizari COD PORTOCALIU și GALBEN de viscol și ninsori la munte, in ALBA și alte județe. Zonele vizate Meteorologii au emis noi avertizari de viscol și ninsori pentru zona de munte a județului Alba, dar și in alte regiuni. COD GALBEN: 29 ianuarie, ora 23 – 30 ianuarie, ora 10: ninsori moderate și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol valabila in zona montana din doua judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin și Hunedoara, la o altitudine de peste…