Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment. A fost emisa o avertizare meteo cod galben de ploi și vijelii pentru mai multe județe din Romania. De asemenea, hidrologii au emis cod galben de inundații. Care sunt zonele vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Cod galben de canicula in Romania! Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele, dar și care sunt zonele vizate.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de inundații pe rauri din 24 de județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Hidrologii anunța ca este pericol de inundații in mai multe zone din țara. Au emis un cod portocaliu și unul galben de inundații care vizeaza rauri din județele Satu-Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Bistrița-Nasaud și Suceava.

- Astazi, 9 iunie 2024, in ziua in care romanii ies la vot, hidrologii au facut un anunț de ultima ora. Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA)spun ca e pericol de inundații in mai multe zone din țara.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de viituri pe rauri din mai multe județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! A fost emisa o avertizare cod galben de viituri pe rauri din 17 județe din Romania. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand va ramane in vigoare atenționarea.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza pana miercuri dimineata rauri din patru judete, precum si un Cod galben de inundatii, valabil in 12 bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, in intervalul 23 aprilie,…