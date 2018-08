Stiri pe aceeasi tema

- Adminstratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata seara, o atentionare cod portocaliu de furtuna pentru cinci judete din tara, valabila in urmatoarea ora. Potrivit INHGA, judetele in care sunt prognozate inundatii pe rauri sunt Suceava, Bihor, Cluj, Salaj, Arad, Satu Mare, Maramures, Harghita…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, atenționari cod galben de inundații pe rauri mici din noua județe din Moldova și Transilvania, valabile pana la miezul nopții, conform Mediafax.Potrivit INHGA, județele in care sunt prognozate inundații pe rauri…

- Treizeci si doua de judete sunt sub o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina, vineri, incepand cu ora 6.00 si pana la ora 23.00. De asemenea, pentru rauri din 16 judete va fi in vigoare o avertizare de inundatii, pana sambata, la ora 10.00.…

- Hidrologii au emis avertizari cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete, valabile de miercuri seara pana joi la ora 24.00. Sub cod galben de inundatii au intrat deja rauri din judete Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Cluj si Salaj.

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi valabil pentru mai multe judete, inclusiv Satu Mare. Atentionarea este valabila din aceasta (azi, 12 iunie) seara, ora 20.00, pana miercuri, 13 iunie (ora 14.00) pentru judetele: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita,…

- Hidrologii au emis, duminica, avertizari cod galben de inundatii pentru bazine hidrografice din judetele Salaj, Satu Mare, Bihor, Alba, Hunedoara si Arad, pana duminica seara si atrag atentia ca pot fi depasite cotele de atentie pe mai multe rauri.Citește și: Carmen Dan provoaca un CUTREMUR…

- Potrivit hidrologilor, in primele doua zile ale intervalului de prognoza debitele medii zilnice vor fi in crestere pe raurile din Maramures, Crisana si Banat ca urmare a precipitatiilor prognozate si relativ stationare pe celelalte rauri. De asemenea, in urmatoarele doua zile, debitele vor fi, in…

- Institutul Național pentru Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a instituit, sambata, cod galben de inundatii pe rauri din judetele Maramures, Satu Mare, Salaj si Cluj pana duminica dimineata la ora 09:00. O alta atenționare vizeaza raurile din județele Bacau, Neamț, Harghita,...