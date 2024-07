Rauri din 26 de județe sunt, pana vineri dimineața, sub avertizare hidrologica Cod galben. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie și viituri rapide. Incepand de joi, ora 12.00, pana vineri la ora 9.00, este in vigoare un Cod galben care va afecta rauri din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Somes, Crisul Repede, Crisul […] Articolul Cod galben de inundații in jumatate de țara. Risc de viituri in 26 de județe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .