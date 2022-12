Stiri pe aceeasi tema

- Am putea avea inundații in Maramureș. Sunt prognozate in urmatoarele ore scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice din județ, cu posibile depasiri…

- Hidrologii au emis , sambata, o atenționare cod galben de inundații pe mai multe rauri din județele Bihor, Hunedoara și Arad, fiind posibile depașiri ale cotelor de atenție pe raurile mici.

- Hidrologii au emis , sambata, o atenționare cod galben de inundații pe mai multe rauri din județele Bihor, Hunedoara și Arad, fiind posibile depașiri ale cotelor de atenție pe raurile mici, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultima ora! Specialiștii au emis un nou cod galben de ceața și vizibilitate redusa. Așadar, zeci de localitati din judetele Maramures, Arad si Bihor. Codul galben este valabil pana la ora 10.00.

- La data de 19 octombrie 2022, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Neamț, impreuna cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamț, efectueaza o actiune in județele Neamț, Alba, Arad, Argeș, Bacau,…

- Timp de cinci zile pe lacul de acumulare Cinciș, pompierii hunedoreni impreuna cu scafandrii din șapte județe s-au antrenat pentru cautarea, recuperarea și salvarea persoanelor din mediul acvatic. Avand in vedere ca intervențiile in mediul acvatic se numara printre cele mai solicitante și dificile,…

- Atentionare de Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila pana marti seara in mai multe zone din țara, emisa, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Avertizarea vizeaza urmatoarele județe: Alba, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Maramures,…

- Hidrologii au emis avertizari de tipul cod galben și portocaliu de inundații valabile duminica pe numeroase rauri din Ardeal, Banat și din nordul Moldovei. Avertizarea cod galben este valabila incepand de duminica, la ora 12:00, pana marți, la pranz, pe raurile din bazinele hidrografice Viseu, Iza,…