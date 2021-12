Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza pana luni la ora pranzului noua bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, in intervalul 11 decembrie, ora 18:00 – 13 decembrie, ora 12:00, vor fi scurgeri importante…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic, valabil de miercuri seara pana joi seara, in 15 județe, mai ales in zonele montane. Meteorologii au emis și o informare de ploi pentru vestul și nord-vestul țarii. Incepand de miercuri ora 20.00 pana joi ora 23.00, in zona…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabila de marți, de la ora 16.00, pana miercuri, la ora 12.00. Vizate sunt raurile mici din Dobrogea. Hodrologii avertizeaza ca in urma ”precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana miercuri la pranz, pe raurile din Dobrogea. Potrivit prognozei de...

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere in urmatoarele zile, pana la valoarea de 2.900 metri cubi/secunda (mc/s), situandu-se insa sub media multianuala a lunii octombrie (3.850 mc/s), conform prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atentionare Cod galben de inundatii, care va intra in vigoare vineri dimineata, pe sase rauri de pe raza a cinci judete. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 17 septembrie, ora 6:00 - 18 septembrie, ora 16:00,…

- Cod galben de viituri pe raul Aries in judetele Cluj si Alba Foto: Adriana Tudose / RRA. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marti, 14 septembrie, o atentionare cod galben de inundatii, valabila pe durata orelor urmatoare pe râul Aries. …