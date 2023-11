Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o alerta meteo de vreme rea. Este vorba despre un cod galben de vant puternic, dar și de ninsori. Conform meteorologilor de la ANM, atenționarea de cod galben e in vigoare in prima parte a zilei de duminica, in intervalul orar 8.00 pana la ora 18.00. In ceea ce privește zonele vizate, este…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod galben de intensificari ale vantului ce va viza la inceput trei sferturi din tara si apoi jumatate din teritoriu, inclusiv Municipiul Bucuresti, timp in care in zona montana inalta se vor semnala viscol si ninsori, valabile pana duminica…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului pe parcursul zilei e duminica in Banat, Crisana, vestul si nord-vestul Transilvaniei si in zonele montane. ANM a emis o atentionare meteorologica cod glaben, semnaland intensificari ale vantului in intervalul 05 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 02.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare cod galben de intensificari ale vantului. In intervalul 20 octombrie, ora 10 – 22 octombrie, ora 10, vantul va avea intensificari in Banat, Crișana și in sud-vestul Transilvaniei, cu viteze in general de 55…60 km/h. In Carpații Occidentali…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, pana duminica dimineata, in judete din Banat, Crisana si in sud-vestul Transilvaniei, unde se vor atinge viteze de 55-60 de kilometri pe ora. Viteze chiar mai mari, la rafala, vor fi in Carpatii Occidentali si in vestul…

- O atenționare meteo Cod galben de intensificari ale vantului a fost emisa marți de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Atenționarea vizeaza mai multe județe și este valabila pana miercuri seara.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, vijelii, instabilitate atmosferica, valabila pana duminica dimineata in cinci judete din vestul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale vantului in perioada 5 septembrie, ora 10.00 5 septembrie, ora 23.00 pentru sud vestul Moldovei, in cea mai mare parte a Munteniei, in zona Carpatilor de Curbura si pe litoral vor fi intensificari ale vantului, cu rafale…