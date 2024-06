Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN (”instabilitate atmosferica”) pentru județul Neamț. Avertizarea e valabila in intervalul 23 iunie, ora 14-24 iunie, ora 8. ”In intervalul menționat, in Banat, Transilvania, in cea mai mare parte a Moldovei și local in Maramureș…

- Dupa canicula vin ploile. Banatul, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și local Maramureșul sunt vizate de cod galben de instabilitate atmosferica incepand de duminica, de la ora 14.00.In Banat, Transilvania, in cea mai mare parte a Moldovei și local in Maramureș vor fi perioade cu instabilitate…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 23 iunie. Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat Valul de caldura se va menține, dar va diminua ca intensitate in Banat, sudul Transilvaniei și centrul Moldovei. In aceste regiuni se vor inregistra temperaturi maxime…

- Romania e imparțita intre vijelii și canicula. Meteorologii au emis, miercuri, doua alerte Cod galben, una de ploi și furtuni, alta de canicula și disconfort termic ridicat. Incepand de miercuri, ora 14.00, pana joi, ora 6.00, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica valabil astazi in județul Suceava intre orele 12:00 și 23:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și cea mai mare parte a zonei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod galben de vreme instabila, valabila pe tot parcursul zilei in mai mult de jumatate din tara. Conform prognozei de specialitate, in intervalul orar 12:00 – 23:00, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul si centrul…

- Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a zonei montane sunt sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, marți, pana la ora 23.