COD GALBEN de instabilitate atmosferică temporar accentuată şi intensificări ale vântului în mai multe judeţe Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-05-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 17 mai, ora 14 – 18 mai, ora 06; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 mai, ora 14 – 18 mai, ora 06 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Oltenia și local in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari meteo de instabilitate atmosferica. Potrivit ANM, in intervalul 17 mai, ora 14 18 mai, ora 06 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Oltenia si local in Transilvania si Muntenia.Vor fi averse ce…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de furtuni. In 4 mai, in intervalul orar 12.00-21.00, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de furtuni. In 4 mai, in intervalul orar 12.00-21.00, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben miercuri, 4 mai, intre orele 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul…

- Potrivit ANM, in intervalul 4 mai, ora 12 - 4 mai, ora 21, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 28-04-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 28 aprilie, ora 10 – 29 aprilie, ora 6; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata;…

- Avertizare meteo in județul Cluj. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Interval de valabilitate: 27 aprilie, ora 12 – 28 aprilie, ora 23. Fenomene vizate: instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de luni, 25 aprilie, ora 12.00 pana la ora 21.00.In intervalul mentionat in Maramures, Transilvania si in Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…