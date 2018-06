Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi torentiale in 27 de judete, sambata si duminica

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare COD GALBEN de instabilitate atmosferica si ploi torentiale, valabila in 27 de judete, incepand de sambata, de la ora 14:00, pana duminica, la ora 23:00. Conform ANM, in intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate, valabil pana duminica ora 23.00 in mare parte din țara, informeaza HotNews.ro. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari nowcasting Cod galben de vreme instabila, valabile pe durata urmatoarei ore in judete din Transilvania si Crisana. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in urmatoarele ore, in localitati din cinci judete din Dobrogea...

- Meteorologii anunta ca vremea se strica, marti, de la ora 12.00, fiind valabila o informare de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina. De la ora 18.00, va intra…

- Meteorologii au emis cod galben de ploi, pentru zilele de marti si miercuri, in mare parte a tarii, cantitatile de apa depasind, in unele zone, 60 de litri pe metrul patrat, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).