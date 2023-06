Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș. In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- La ora 10 a intrat in vigoare un cod portocaliu de averse torențiale, valabil pana la ora 21.00. Sunt afectate județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Hunedoara, Caraș Severin și zona de munte a județelor Bihor, Arad, Timiș, Sibiu și Alba. In aceste zone vor fi averse torențiale.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de vreme severa. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe, potrivit ANM . Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. In intervalul menționat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de averse torentiale, valabila pe durata acestei zile in 12 judete, precum si un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce vizeaza pana sambata dimineata opt judete. Conform prognozei de specialitate,…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, doua atentionari meteo Cod galben de furtuni si averse pentru zilele de joi si vineri, la inceput pentru partea de nord-vest a tarii, dupa care acestea se vor extinde in sud-vest si centru. Potrivit meteorologilor, incepand…