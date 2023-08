Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi mai multe avertizari valabile in urmatoarele zile. Meteorologii anunta, ca, pana joi dimineata, este cod galben de instabilitate atmosferica in: Banat, Crisana, nord-vestul Olteniei, in zonele montane aferente. In anumite zone din tara vantul va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica in Banat, Crisana, nord-vestul Olteniei si zonele montane, valabila pana joi dimineata, si un Cod galben de vant puternic pentru estul Munteniei, Dobrogea si bazinul vestic al Marii Negre,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM a fost emisa o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila in intervalul 06 august, ora 10 ndash; 07 august, ora 06. In intervalul mentionat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari meteo, de instabilitate atmosferica si canicula. Potrivit ANM a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferica valabil in intervalul 02 august, ora 12:00 ndash; 02 august, ora 20:00. In intervalul mentionat, local in Dobrogea, nordul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica atenționari cod galben și cod portocaliu de instabilitate accentuata și averse torențiale pentru Transilvania, Crișana și Banat și o informare meteorologica de canicula pentru Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Potrivit ANM este cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica si o informare meteo de disconfort termic ridicat si canicula. Potrivit ANM, codul galben de instabilitate atmosferica este valabil in intervalul 3 iulie, ora 12 ndash; 3 iulie, ora 21. In Carpatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM, a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in intervalul 09 iunie, ora 10 ndash; 10 iunie, ora 10.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in orele urmatoare in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, vestul Olteniei, precum si la munte.