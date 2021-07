Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBENInterval de valabilitate: 10 iulie, ora 12:00 – 10 iulie, ora 22:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataIn intervalul menționat, in zona Carpaților Occidentali, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei, precum și local in Carpații Meridionali și in nordul Carpaților…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 08-07-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 08 iulie, ora 13:00 – 08 iulie, ora 22:00; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : MESAJ 2 ATENȚIONARE…

- ANM a emis luni o avertizare meteo cod galben si portocaliu de instabilitate atmosferica si ploi abundente, valabila in partea de sud si sud-est a Romaniei, in intervalul 05 iulie, ora 10:00 – 06 iulie, ora 12:00.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 03-07-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 03 iulie, ora 10:00 – 03 iulie, ora 23:00; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate;…

- Meteorologii au emis sambata dimineața o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica in mai multe zone ale tarii, pana sambata, la ora 23:00, se arata pe site-ul ANM.Potrivit ANM, zonele vizate sunt Maramureș, local in Transilvania la munte, in nordul Munteniei și sudul Moldovei. Aici vor fi…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 29-06-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 29 iunie, ora 12:00 – 29 iunie, ora 22:00; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 21-06-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 21 iunie, ora 11:00 – 21 iunie, ora 22:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare cod galben si cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica, pana sambata seara. Sunt vizate in total 32 de judete, dar si Capitala.