Cod galben de instabilitate atmosferică. Ce fenomene meteo sunt aşteptate în vestul ţării Meteorologii au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale, cu descarcari electrice, grindina si vijelii, joi pana la ora 23.00, in 17 judete. Atentionarea Cod galben este valabila joi, intre orele 12 si 23, in judetele Bihor, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Sibiu, Argeș, Brașov, Dambovița, Prahova, […] Articolul Cod galben de instabilitate atmosferica. Ce fenomene meteo sunt asteptate in vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferica - ploi torențiale, cu descarcari electrice, grindina si vijelii, joi pana la ora 23.00, in 17 judete.Atentionarea Cod galben este valabila joi, intre orele 12 si 23, in judetele Bihor, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin,…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torentiale, cu cantitati de apa intre 40 si 50 litri pe metrul patrat, pana miercuri seara, in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Gorj, Valcea, Alba si Arad. In zece judete din Banat, sudul Crisanei, vestul Transilvaniei, Oltenia si din zona de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de cod portocaliu, pana la ora 20.00, de furtuni grindina in patru judete.Cantitatile de apa vor fi de 40-70 litri pe metru patrat, in intervale scurte de timp in: Caras-Severin, Timis, Hunedoara, Arad. Totodata, va fi Cod galben de ploi si furtuni,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza 16 bazine hidrografice, pe durata orelor urmatoare.Potrivit hidrologilor, in intervalul orar 13:00 - 24:00, sunt posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe unele sectoare…

- Hidrologii au emis, luni, avertizari de Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din doua judete - Caraș-Severin și Timiș, valabila pana marți și mai multe alerte de Cod galben pentru rauri din 13 judete, valabile pana miercuri la miezul nopții.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor…

- Vremea rea se prelungește pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie, temperaturile minime urmand sa se situeze intre minus 10 și 0 grade Celsius in toata țara. In acest interval pot aparea bruma și inghețul la sol, iar la munte va fi viscol. Scaderea accentuata a temperaturilor afecteaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea meteorologica, valabilitatea fiind prelungita pana joi, la ora 9.00. „In intervalul mentionat vremea va fi rece pentru aceasta data in toata tara, iar temperaturile minime vor fi preponderent negative, astfel incat se vor…

- Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate mai sus, cu posibile depasiri ale COTELOR DE APARARE. Asta au anunțat hidrologii pentru intervalul…