- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul zilei de luni, in zone din 27 de judete. Citește și: Proteste in Piața Victoriei pentru dreptul tinerilor din Romania de a avea acces la educație fara discriminare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vijelii in Romania. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Lista cu zonele afectate de vremea rea.

- Vremea capricioasa din ultima vreme a pus stapanire pe Romania, iar hidrologii au emis alerte cod galben și portocaliu de inundații. Mai multe județe se afla sub atenționarea specialiștilor, care este valabila pana luni seara.

- Hidrologii au transmis o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pe rauri din sapte judete incepand de sambata dupa-amiaza, precum si un Cod galben de inundatii, ce vizeaza cursuri de apa din Transilvania, Crisana, Moldova si Banat, pana luni la miezul noptii. In intervalul 18 februarie, ora…

- Ploaia inghețata se manifesta in circa un sfert din teritoriul Romaniei. Ploua marunt in Capitala și in 15 județe din est și sud-est. Temperaturile sunt scazute, spre negative. Carosabilul și vegetația sunt inghețate. Poleiul de pe șosele este periculos p

- Iarna pune stapanire pe Romania. Meteorologii au emis miercuri avertizari cod galben, anuntand intensificari ale vantului in mai multe zone ale tarii si viscol la munte. La Bucuresti, vremea ramane calda, deocamdata.

- Cu toții ne bucuram de vreme frumoasa dupa Revelion, pentru ca temperaturile sunt mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Cu toate astea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de ceața și polei in mai multe județe din Romania. Ce zone din țara sunt vizate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un avertisment, mai ales pentru cei care se deplaseaza cu mașinile. A fost emis un nou cod galben de polei, care se aplica pentru mai multe județe ale țarii.