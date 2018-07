Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de precipitații abundente in șapte județe din țara, valabila pana la ora 22.00. Potrivit ANM, codul galben de precipitații abundente este valabil in Constanța, Tulcea, Prahova, Dambovița, Buzau, Vrancea și Argeș.…

- Meteorologii au emis un cod galben de furtuni, valabil in județele Constanța, Tulcea, Prahova, Dambovița, Buzau, Vrancea și Argeș, vineri, in intervalul 15.00 - 22.00.In județele Constanța, Tulcea, Prahova, Dambovița, Buzau, Vrancea și Argeș pe arii extinse instabilitatea atmosferica va fi…

- Meteorologii au restrans codul galben de furtuni si anunta ca acesta se va incheia joi seara la ora 21.00, fiind redus si numarul judetelor unde se vor manifesta fenomene periculoase. In schimb, Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca vremea rea va continua, fiind transmisa o informare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben valabil de la ora 14:30 pana la 15:30.Va fi afectat judetul Constanta dupa cum urmeaza: Cobadin, Crucea, Chirnogeni, Independenta, Pantelimon, Cerchezu;Totodata, toata zona litoralului va fi sub incidenta codului galben.Se vor semnala frecvente…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru trei judete din sudul tarii, unde pana la ora 13.00 vor fi ploi, vijelii si descarcari electrice, iar in unele zone va cadea grindina.Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 13.00, in zona de…

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben de furtuni si descarcari electrice, valabile in sapte judete, pentru urmatoarea ora. Judetele Hunedoara, Caras-Severin, Timis, Mehedinti, Gorj, Constanta si Tulcea se afla, in urmatoarea ora, sub cod galben de ploi, frecvente descarcari electrice,…