Cod galben de furtuni și Cod portocaliu de inundații pe râul Olt Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteo potrivit careia incepand de sambata, de la pranz, pana luni, la ora 21.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, in 31 de județe din intreaga țara, printre care și județul Brașov. Vor fi averse care vor avea si caracter torential, insotite de frecvente decarcari electrice, iar vantul va avea unele intensificari care vor lua si aspect de vijelie si vor fi si caderi de grindina. Cantitatile de apa, prin acumulare, vor inregistra 25-30 de l/mp, iar pe arii restranse vor atinge chiar si 50-70 de l/mp.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

