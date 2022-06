Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o noua atentionare Cod galben de furtuni, valabila pana luni dimineata. Vor fi afectate 33 de judete, inclusiv Capitala. Codul galben de furtuni intra in vigoare duminica, la ora 12:00, și este valabil pana luni dimineața, la ora ora 6:00. „In…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni valabila pana luni dimineata in 33 de judete si in Capitala. Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 iunie, ora 12:00 – 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Avertizare meteo: COD GALBEN de furtuni in sudul județului Alba. Averse torențiale, descarcari electrice și grindina, pana luni dimineața Avertizare meteo: COD GALBEN de furtuni in sudul județului Alba. Averse torențiale, descarcari electrice și grindina, pana luni dimineața Administrația Naționala…

- Ploi torentiale si furtuni anunta meteorologii vineri, 3 iunie, in 11 judete. De sambata, 4 IUNIE, fenomenele extreme cuprind tot mai multe regiuni. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vineri, 3 iunie, in intervalul orar 12.00- 21.00 instabilitate atmosferica temporar accentuata…

- Vremea se schimba de la un moment la altul, astfel ca Administrația Naționala de Meteorologie vine constant cu cele mai noi vești, unele nefiind chiar pe placul tuturor. Recent, specialiștii au emis un cod galben de furtuni și vijelii in 15 județe din țara. Iata care sunt zonele vizate de alerta meteo!

- Meteorologii au emis, marti, o noua avertizare cod galben de ploi torențiale și furtuni, valabila in 19 de judete și regiuni, incepand de miercuri, ora 12.00. București este și el vizat de aceasta noua alerta meteo. Codul galben intra in vigoare miercuri, de la ora 12.00 și este valabil pana in aceasta…

- Vreme extrema in 21 de judete. Meteorologii au emis cod galben de furtuni, pana joi dimineata, in mai multe zone din Maramures, Transilvania, Banat, Crisana si nordul Moldovei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat miercuri, 25 mai, ca vijeliile vor fi insotite de descarcari electrice,…