Cod galben de furtuni, în toată țara. Care sunt cele mai afectate zone Codul galben de furtuni este in vigoare de vineri, de la ora 10, pana sambata la ora 6 și vizeaza mare parte din țara. Codul galben vizeaza Transilvania, zonele montane, Muntenia și Moldova. Pana maine dimineața, in aceste regiuni vor fi furtuni, care vor lasa in urma cantitați mari de apa, chiar și de peste 50 l/mp. Grindina este prezenta și vantul este puternic, sufland cu viteze de peste 60 km/h. Temperaturile sunt in scadere in toata țara. Furtunile vor incepe in jumatatea de sud a țarii, in weekend, iar temperaturile nu vor depași 28 de grade. Duminica va ploua din nou in Maramures, Transilvania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește in vestul, centrul și nordul țarii și va deveni instabila. De luni, temperaturile scad și in sud-est. Meteorologii anunța ca schimbarea de vreme va dura doar pana marți, cand se va incalzi din nou. Luni, 4 septembrie, vremea se va raci si in sudul si sud-estul tarii, astfel ca valorile…

- Valul de caldura se menține in toata țara, fiind emise de meteorologi mai multe alerte cod portocaliu și galben de canicula, valabile pana maine, 28 august. Pe parcursul zile de duminica, sunt in vigoare un cod portocaliu și un cod galben de vreme caniculara. Primul cod, cel mai galben, vizeaza jumatatea…

- Meteorologii au emis sambata, 26 august, alerte cod portocaliu și galben de canicula, care vizeaza toate regiunile țarii, valabile pana maine, 27 august.Pe parcursul zilei de astazi, sub alerta cod galben de canicula se afla zone din Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Crișanei, al Munteniei…

- Ciclonul periculos din Slovenia ajunge si in Romania, se vede o schimbare brusca de temperatura, chiar diferențe de 15-20 de grade in anumite zone, iar directorul ANM, Elena Mateescu, ne spune ce fenomene vor urma. Marti a fost o zi racoroasa inca de dimineata, temperaturile au scazut in toata tara…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula, sambata, in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi care se vor situa intre 33 si 37 de grade, scrie News.ro. „Pe parcursul zilei de sambata (05 august) in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Oltenia, Muntenia si sud-estul Moldovei va fi canicula,…

- Un nou val de canicula vine peste Romania! Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat care vor fi cele mai fierbinți zile. „Continua vremea extremelor meteorologice și in țara noastra. Maine, miercuri, in special in partea de sud și sud-est a țarii, vorbim de o vreme caniculara. Temperaturile se apropie…

- Cerul va fi variabil, temporar cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, in special dupa-amiaza și seara, in Maramureș și pe arii restranse in Crișana, Transilvania și Moldova. Cu totul izolat cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp și vor fi condiții…

- Cerul va fi variabil, temporar cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, in special dupa-amiaza și seara, in Maramureș și pe arii restranse in Crișana, Transilvania și Moldova. Cu totul izolat cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp și vor fi condiții…