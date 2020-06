COD GALBEN de FURTUNI în toată țara. Atenționarea meteo de vreme rea, prelungită până marți Meteorologii au prelungit atenționarea de vreme rea pentru Alba și celelalte județe din țara, pana marți dimineața. Vor fi ploi torențiale, vijelii, grindina, descarcari electrice. Pana in 16 iunie, la ora 10.00, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse […] Citește COD GALBEN de FURTUNI in toata țara. Atenționarea meteo de vreme rea, prelungita pana marți in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

