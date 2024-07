Meteorologii au emis noi avertizari de furtuni pentru mai mult de jumatate din țara. In acest weekend, valul de caldura se va mai domoli, ramanand sub atenționare de cod portocaliu de canicula doar trei județe. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi coduri galben și portocaliu de furtuni puternice, valabile incepand de sambata, 20 […] The post Cod galben de furtuni in Romania! Ce județe vor fi afectate first appeared on Ziarul National .